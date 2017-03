உ.பி. சைக்கிள் சின்ன பஞ்சாயத்தை முன்வைத்து வாதிடப் போகும் சசி அதிமுக!

தேர்தல் ஆணையத்தில் உ.பி. சைக்கிள் சின்ன பஞ்சாயத்தை முன்வைத்து சசிகலா அதிமுக வாதிட திட்டமிட்டுள்ளது.

English summary

The full bench of the Election Commission will conduct a crucial hearing on ADMK's Two Leaves Symbol issue.