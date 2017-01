இன்போஸிஸ் நிறுவன கான்ப்ரன்ஸ் ரூமில் இளம்பெண் மர்ம மரணம் -கொலை செய்யப்பட்டாரா?

ஜடி நிறுவனத்திற்குள் பெண் ஊழியர் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்துள்ளார். இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

25 year-old software engineer working with Infosys, was found strangulated to death on the premises of a software company in Hinjewadi.