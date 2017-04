கலிகாலம்... 17 வயது மாணவனின் வீடு புகுந்து 2 நாள் "ரூமுக்குள் சேட்டை" .. 21 வயது பெண் கைது!

கேரள மாநிலத்தில் பேஸ் புக் மூலம் காதலித்த 21 வயது இளம்பெண் 17 வயது மாணவரின் வீடு புகுந்து அவருடன் 2 நாட்கள் உள்ளே இருந்து கொண்டு வெளியே வர மறுத்த பெண் கைது செய்யப்பட்டார்.

English summary

A beautician from kerala who loves higher secondary school boy through Facebook has been arrested for allegedly molested the boy who is just 17 year old.