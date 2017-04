கட்சி நிதிக்காக கூலி வேலை செய்யப்போகும் தெலுங்கானா முதல்வர்!

தெலுங்கான ராஷ்டிரிய சமிதி கட்சி உதயமான நாளை கொண்டாட தேவையான நிதியை திரட்ட இரண்டு நாட்கள் கூலி வேலை செய்ய முடிவு செய்துள்ளார் தெலுங்கான முதல்வர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Telangana CM and Telangana Rastra Samithi chief K Chandrasekhar Rao (KCR) will be a coolie for two days.