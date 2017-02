தெலுங்கானா கிடைத்ததால் ஏழுமலையானுக்கு 5 கோடியில் நகை காணிக்கை.. வழங்கினார் கே.சி.ஆர்.!

தெலுங்கானா மாநிலம் தனியாக பிரிக்கப்பட்டதால் 5.5 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க ஆபரணங்களை அம்மாநில முதல்வர் சந்திரசேகர் ராவ் திருப்பதியில் காணிக்கையாக செலுத்தினார்.

English summary

Telangana CM K Chandrasekhar Rao today has offered gold ornaments to Tirupathi Temple in Andra Pradesh.