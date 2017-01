தமிழக ஆளுநராக தெலுங்கு நடிகர் கிருஷ்ணம் ராஜு நியமனம்?

முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும், தெலுங்கு நடிகருமான கிருஷ்ணம் ராஜு தமிழக ஆளுநராக நியமிக்கப்படலாம் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Thursday, January 5, 2017, 21:41 [IST]

Former Telugu actor and ex union minister Krishnam Raju may be appointed as the Governor of Tamil Nadu, says Telugu media.