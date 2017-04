டெல்லியில் 37 நாட்களாக விவசாயிகள் நடத்தி வந்த போராட்டம் தற்காலிக ஒத்திவைப்பு

டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் கடந்த 37 நாட்களாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த தமிழக விவசாயிகளின் போராட்டம் தற்காலிகமாக 2 நாட்களுக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

temporary withdrawal from Farmers protest in Delhi, says Ayyakkannu