காஷ்மீரில் ராணுவ முகாம் மீது தாக்குதல்- 3 வீரர்கள் வீரமரணம்- 2 தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொலை!

ஜம்மு காஷ்மீரில் ஊடுருவிய பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் ராணுவ முகாம் மீது தாக்குதல் நடத்தினர். இதில்3 ராணுவ வீரர்கள் வீரமரணமடைந்துள்ளனர்.

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 7:53 [IST]

English summary

Terrorists have struck at an Army camp in Kupwara, Jammu and Kashmir. The attack was launched early this morning.