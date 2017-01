தை அமாவாசை: காசி முதல் ராமேஸ்வரம் வரை புனித நீராடி முன்னோர்களை வழிபட்ட மக்கள்

தை அமாவாசையை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் உள்ள இந்துக்கள் இன்று புனித நீர் நிலைகளில் நீராடி தங்களின் முன்னோர்களுக்கு தர்பணம் அளித்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Uttar Pradesh: Devotees take holy dip in Varanasi on Mauni Amavasya. pic.twitter.com/sybUQiJgPL

English summary

People performing rituals in view of 'Thai Amavasai',from Varanasi to Rameswaram on Friday.