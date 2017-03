தமிழக விவசாயிகள் பிரச்சினை... மோடியிடம் மனு கொடுத்த தம்பித்துரை

தமிழக விவசாயிகள் பிரச்சனை குறித்து பிரதமர் மோடியிடம் தம்பிதுரை மனு அளித்துள்ளார்

English summary

ADMK MP Thambi Durai met Prime Minister Modi Thambi Durai, who is known as a Sasikala loyalist met modi and gave a petition for farmers protest.