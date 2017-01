ஏன் அதிமுக எம்.பிக்களை பிரதமர் பார்க்கலை.. தம்பித்துரையின் "தத்தக்கா புத்தக்கா" பதில்!

அதிமுக எம்.பிக்களை ஏன் பிரதமர் சந்திக்கவில்லை என்பது குறித்து லோக்சபா துணை சபாநாயகர் தம்பித்துரை விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 17:10 [IST]

English summary

Loksabha Deputy speaker Thambidurai has explained that PM was busy meeting Kenyan president during ADMK MPs were in PMO to handout a demand on Jallikkattu.