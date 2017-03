2 லட்சம் துப்பாக்கிகளை கீழே போடுகிறது இந்திய ராணுவம்.. ஏன் தெரியுமா?

இந்திய ராணுவத்தில் கடந்த 20 நாள்களுக்கு முன்னர் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள 2 லட்சம் சிறிய ரக துப்பாக்கிகளுக்கு விடை கொடுக்கப்பட்டு அடுத்த ஆண்டு முதல் நவீன தொழில்நுட்பத்தின் மூலம்

English summary

After nearly 20 years, the indigenously-manufactured INSAS rifles will be finally ‘retiring’ from the army and replaced by an imported assault rifle to be manufactured in the country later.