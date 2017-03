ஜெ. சிகிச்சை குறித்த எய்ம்ஸ் அறிக்கை திருப்தி அளிக்கவில்லை: ஆம் ஆத்மி சாடல்

ஜெயலலிதாவின் சிகிச்சை குறித்து எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அளித்த அறிக்கை திருப்தி அளிக்கவில்லை என்று ஆம் ஆத்மி கட்சி கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

English summary

The AIIMS report which was released yesterday about treatment to Jayalalitha is not satisfactory, the TN govt should conduct probe and it should clear the People's doubt, says Aam Aadmi Party.