முழுக்க முழுக்க பெண்களே இயக்கிய ஏர் இந்தியா விமானம்.. உலகை சுற்றி வந்து அசத்தல்

சர்வதேச பெண்கள் தினத்தையொட்டி, சாதனை நடவடிக்கையாக அமெரிக்கா, பசிபிக், அட்லாண்டிக் நாடுகள் என உலகம் முழுவதும் பெண் ஊழியர்களைக் கொண்டே ரவுன்ட் அடித்தது ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் போயிங் ரக விமானம்.

English summary

On the account of World Women's Day, the only lady staffs of Air India was travelled and operated the Boeing Aircraft throughout the world and applied for Guinness World Record.