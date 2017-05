ப்ப்ப்ப்ப்பா.. 9 லட்சம் லிட்டர் சாராயத்தை எலி குடிச்சிருச்சாம்.. சொல்வது பீகார் போலீஸ்!

பீகாரில் பறிமுதல் செய்து வைக்கப்பட்டிருந்த 9 லட்சம் லிட்டர் சாராயத்தையும் எலி குடித்துவிட்டதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

The Bihar Police says rats finished off more than 9 lakh litres of alcohol, seized from people flouting the Nitish Kumar government’s total prohibition.