24 ஆண்டுகளில் வேறு எந்த கட்சியும் செய்யாத பாஜகவின் விஸ்வரூப சாதனை இதுதான்!

கடந்த 24 ஆண்டுகளில் நாட்டிலேயே அதிக எம்.எல்.ஏக்களை கொண்ட கட்சி என்ற பெருமிதத்துடன் தற்போது இருக்கிறது பாஜக.

English summary

The BJP's nationwide dominance is unlike anything India has seen in its recent past. Numbers for state assemblies since Independence show that the BJP now has more MLAs nationwide than any one party has had in 24 years.