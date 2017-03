மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 2% அகவிலைப்படி உயர்வு: மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதல்

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 2 சதவீதம் அகவிலைப்படி உயர்வு வழங்கப்பட உள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Centre is all set to announce 2% dearness allowance to be effective from january 1, 2017.