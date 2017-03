எடப்பாடி ராஜினாமா உட்பட 4 கோரிக்கைகளை முன்வைத்து போராட தென்மாநில வக்கீல்களுக்கு கட்ஜூ அழைப்பு!

தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட 4 கோரிக்கைகளை முன்வைத்து போராட வருமாறு தென் மாநில வழக்கறிஞர்களுக்கு முன்னாள் நீதிபதி மார்கண்டேய கட்ஜூ அழைப்பு விடுத்துள்ளார்

Story first published: Sunday, March 5, 2017, 11:51 [IST]

English summary

The Former IPS officer R.Natraj should be made as Chief Minister of Tamil Nadu, demands Markandeya Katju.