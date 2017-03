அறிவித்த பரிசுத் தொகையை வழங்காத ஹரியானா அரசு- சாக்ஷி மாலிக் சீற்றம்

ரியோவில் நடைபெற்ற ஒலிம்பிக் போட்டியில் மல்யுத்த போட்டியில் வெண்கலம் வென்ற சாக்ஷி மாலிக்கிற்கு, ஹரியாணா அரசு அறிவித்த ரூ.3.5 கோடி பரிசுத் தொகை இதுவரை வழங்கப்படவில்லை.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Haryana Government has announed Rs. 3.5 Crore for Sakshi Malik but, yet to be fullfilled.