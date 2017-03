மகாராஷ்டிராவில் அவ்வளவு வெயிலுக்கு சான்ஸ் இல்லையே.. வானிலை ஆய்வு மையம் விசாரணை

மகாராஷ்டிரத்தில் வழக்கத்துக்கு மாறாக 116 பாரன்ஹீட் வெப்பநிலை என்பது தவறாக பதிவாகியிருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின்பேரில் வானிலை ஆய்வு மையம் விசாரணை நடத்தவுள்ளது.

Story first published: Thursday, March 30, 2017, 17:53 [IST]

English summary

Even as Maharashtra is reeling under intense heat, the Met department suspects that the unusually high temperature of 46.5 degrees Celsius recorded by a temperature mapping centre at Bhira in Raigad district could be wrong.