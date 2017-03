கோவாவில் ஆட்சியைக் கைப்பற்ற காங்கிரஸ்- பாஜக கடும் போட்டி- சிறிய கட்சிகளுக்கு மவுசு!

கோவாவில் பாஜக, காங்கிரஸுக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்காததால் ஆட்சி அமைக்க இரு தேசியக் கட்சிகளும் அங்குள்ள சிறிய கட்சிகளிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றன.

English summary

With Goa throwing up a split verdict, back door negotiations are on to form the next government with both the BJP and Congress going all guns blazing.