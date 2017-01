ராணுவ பலத்தை பறைசாற்றும் கம்பீர அணிவகுப்பு... டெல்லியில் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் கண்டுகளிப்பு!

நாட்டின் 68வது குடியரசு நாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி டெல்லி ராஜ்பாத்தில் ராணுவ பலத்தை பறைசாற்றும் கம்பீர அணிவகுப்பு நடைபெற்றது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

India celebrates its 68th Republic Day today. The president of india Pranab Mukhergee has host the flag. The parade at Rajpath showcased the country’s military power. Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, crown prince of Abu Dhabi is chief guest at the parade this year.