நிர்பயாவை கொடூரமாக பலாத்காரம் செய்து விடுதலையான குற்றவாளி.. தாபாவில் ஹாயாக சப்பாத்தி சுடுகிறார்!

நாட்டையே உலுக்கிய நிர்பயா கொலை வழக்கில் விடுவிக்கப்பட்ட இளம் குற்றவாளி தென்னிந்தியாவில் உள்ள ஒரு சாலையோர கடையில் சமையல்காரராக பணிபுரிந்து வருகிறார்.

Story first published: Friday, May 5, 2017, 11:57 [IST]

English summary

One of the person was sent to a juvenile home and after completing his reformative sentence of 3 years, he went to a place in South India. Out there he works at a road side eatery or dhaba.