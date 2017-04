தமிழக விவசாயிகளை மோடி அலுவலகத்துக்கு அழைத்து சென்று ஏமாற்றிய போலீஸ் சஸ்பெண்ட்!

டெல்லியில் பிரதமர் அலுவலகம் முன்பு தமிழக விவசாயிகள் இன்று நடத்திய நிர்வாணப் போராட்டம் நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Monday, April 10, 2017, 16:59 [IST]

English summary

The Police constable bahadur singh has been suspended. He is the one who taken tamil farmers to the PM Office it seems.