ஏர்செல் - மேக்சிஸ் வழக்கு.. தயாநிதி, கலாநிதி மாறனுக்கு நிம்மதி அளிக்கும் தீர்ப்பல்ல - சு.சுவாமி

ஏர்செல் - மேக்சிஸ் வழக்கில் சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு மாறன் சகோதரர்களுக்கு ஆறுதலை அளிக்கக் கூடியது இருக்கும் எனக் கருதமுடியாது என்று சுப்பிரமணியன் சுவாமி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

The real case will come on today , says Subramanian Swamy