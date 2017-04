26 பேரை பலி கொண்ட நக்சல்களின் வெறித்தனமான தாக்குதலின் பின்னணி இதுதானாம்!

பாதுகாப்புப் படையினர் மீது நக்சல்கள் கண்மூடித்தனமாக தாக்குதல் நடத்தியதன் பகீர் பின்னணி தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 16:35 [IST]

English summary

On Monday around 300 naxalites unleashed terror on a CRPF team in which 26 jawans were martyred. Sukma in Chhattisgarh where the attack took place has been seeing a lot of development work of late and the naxalites are unhappy about the same.