தற்கொலைக்கு முன்னர் முகநூலில் மாணவர் முத்துக்கிருஷ்ணன் என்ன கூறியிருந்தார்?

டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் தற்கொலை செய்து கொண்ட சேலம் மாணவர் முத்துக் கிருஷ்ணன் தற்கொலைக்கு முன்னர் முகநூலில் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

The Salem student of Delhi JNU has expressed his views in Facebook before he suicide.