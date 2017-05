உப்பு முதல் உல்லாச வாழ்க்கை வரை... எவ்வளவு வரி கட்டணும் என்பது இன்று தெரியும்

இந்தியாவில் உப்பு வாங்குவது முதல் ஆடம்பர வாழ்க்கைக்குத் தேவையான பொருட்கள் வாங்குவது வரை எவ்வளவு வரிகள் கட்ட வேண்டும் என்பது இன்று வெளியாக உள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The two day GST Council meet starts today to finalise rates of all goods and services