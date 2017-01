பைரவா முதல் காட்சி சிங்கப்பூரில் வெளியீடு.. ரசிகர்கள் உற்சாகம் !

சிங்கப்பூர்: விஜய் நடித்த பைரவா படத்தின் முதல் காட்சி சிங்கப்பூரில் திரையிடப்பட்டது

'அழகிய தமிழ்மகன்' இயக்குநர் பரதன் இயக்கத்தில் மீண்டும் விஜய் இணைந்து நடித்துள்ள பைரவா படம் இன்று ரலீஸாகிறது. இப்படத்தை விஜயா புரொடக்ஷன்ஸ் பெரும் பொருட்செலவில் தயாரித்துள்ளது. இதில் விஜய்க்கு ஜோடியாக கீர்த்தி சுரேஷ் நடித்துள்ளார். முதன்முறையாக சந்தோஷ் நாராயணன் விஜய் படத்துக்கு இசையமைத்துள்ளார்.

இந்நிலையில், பைரவா படத்தின் முதல் காட்சி சிங்கப்பூரில் வெளியிடப்பட்டது. முதல் காட்சியை பார்க்க ஏராளமான ரசிகர்கள் தியோட்டர் முன்பு குவிந்திருந்தனர். படம் பார்த்த ரசிகர்கள் தங்களது கருத்துக்களை டுவிட்டரில் பதிவிட்டு வருகின்றனர். முதல் 45 நிமிட காட்சியில் காதல், காமெடி என அனைத்தும் இடம் பெற்றுள்ளதாக ரசிகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழகத்தில் அதிகளவிலான (சுமார் 450) திரையரங்குகளில் 'பைரவா' இன்று வெளியாக உள்ளது. இதன்மூலம் முதல்நாள் வசூலில் 'கபாலி', 'வேதாளம்', 'தெறி' படங்களின் வசூலை 'பைரவா' முந்த வாய்ப்பு உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

#Bairavaa @actorvijay nice movie, loved the climax.. body language of vijay was excellent throughout the movie! A power packed performance!

First half over, I admit I'm a thala fan but this is a really good movie, wasn't expecting it to be THIS good. #Bairavaa love it