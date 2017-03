ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தால் மக்களுக்கு ஒரு பாதிப்பும் இல்லை- ஒ.என்.ஜி.சி இயக்குநர் பேட்டி

ஒ.என்.ஜி.சி இயக்குநர் திவேதி, ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தால் மக்களுக்கு பாதிப்பில்லை அதனால் நிலத்தடி நீரும் பாதிக்கப்படாது என கூறினார்.

English summary

There is no ill-effect in the hydro carbon plan and ground water won't be affected said ONGC director Divethi.