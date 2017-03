சுப்ரீம் கோர்ட் வாரன்ட் நிராகரிப்பு.. நீதிபதி கர்ணன் வீட்டு முன் 100க்கும் மேற்பட்ட போலீஸ் குவிப்பு!

கொல்கத்தா உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி கர்ணன் வீட்டு முன் 100க்கும் மேற்பட்ட போலீஸ் குவிக்கப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

There were 100 policemen at the doorstep of Justice C S Karnan to serve him a warrant issued by the Supreme Court of India.