அத்தனை குற்றவாளிகளையும் உயிரோடு கொளுத்த வேண்டும்... இது நிர்பயாவின் மரண வாக்குமூலம்

குற்றவாளிகளை உயிரோடு எரிக்க வேண்டும் என பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொல்லப்பட்ட மருத்துவ மாணவி நிர்பயா இறக்கும் தருவாயில் டெல்லி மாஜிஸ்திரேட்டிடம் வாக்குமூலம் அளித்திருந்தார்.

English summary

The accused should be hanged to death or burnt alive. It is what Nirbhaya's dying declaration.