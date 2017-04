வெயிட்டிங், தட்கலுக்கு விடை கொடுக்கிறது ரயில்வே...அமைச்சர் சுரேஷ் பிரபு தகவல்

வரும் 2020ம் ஆண்டு முதல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட், தட்கல் தொல்லைகள் ஏதுமின்றி முன்பதிவு செய்ததுமே கன்பார்ம் டிக்கெட் கிடைக்கும் என்று ரயில்வே அமைச்சர் சுரேஷ் பிரபு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

The railways would provide confirmed tickets on demand on all trains by 2020, Railway Minister Suresh Prabhu said