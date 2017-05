அருந்ததி ராயை ராணுவ ஜீப்பில் கட்டுங்கள்.. பாஜக எம்.பி., டுவிட்டால் சர்ச்சை

பிரபல எழுத்தாளர் அருந்ததி ராயை ராணுவ ஜீப் முன்பு கட்டுங்கள் என்று பா.ஜ.க. எம்.பி.யும் பாலிவுட் நடிகருமான பரேஷ் ராவல் கூறியுள்ளார்.

Instead of tying stone pelter on the army jeep tie Arundhati Roy !

English summary

Roy has been very vocal about the Kashmir issue. She had said back in 2008 that Kashmir needs independence from India.