பாஜக தலைவர்களின் வீடுகளில் பசுக்களைக் கட்டுங்க, அவங்களே வளர்க்கட்டும்.. லாலு அலேக்!

பாஜக தலைவர்களின் வீடுதோறும் வயதான பசு மாடுகளைக் கட்டுமாறு தனது கட்சியினருக்கு, லாலு பிரசாத் யாதவ் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

English summary

Lalu Prasad prompted party workers to start gathering cows that had passed the milk producing age and tie them at the doors of BJP leaders.