மீண்டும் சர்ஜிக்கல் ஸ்டிரைக் நடத்த வேண்டும்... ராணுவ வீரரின் பெற்றோர் விருப்பம்

ஜம்மு- காஷ்மீர் மாநிலத்தில் யூரி பகுதியில் பாகிஸ்தான் நடத்திய தாக்குதலுக்கு பதிலாக சர்ஜிக்கல் ஸ்டிரைக் தாக்குதலை இந்தியா மீண்டும் நடத்த வேண்டும் என்று இந்திய வீரர் நாயக் ஹேம்ராஜின் பெற்றோர் கோரிக்கை வ

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Hemraj’s mother’s ‘decisive war’ comment in this regard is perhaps a war cry for the Indian army to prepare for such major strikes and the Pakistani action has set the way for a major diplomatic reply to the Pakistani counterparts, who have been declining the mutilation charges by the way.