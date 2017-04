"Nation wants to know"... இந்த வார்த்தையை அர்னாப் பயன்படுத்தக் கூடாதாம்.. டைம்ஸ் நவ் நோட்டீஸ்!

தான் உருவாக்கிய, மிகவும் பிரபலமான "Nation wants to know" என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தக் கூடாது என அர்னாப் கோஸ்வாமிக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளதாம் டைம்ஸ் குழுமம்.

English summary

When you say 'Nation Wants to Know,' you immediately think of Arnab Goswami. The question now is can he use the phrase that he had coined during his stint with Times Now?