சலவைக் கல்லில் மனைவிக்கு ஆலயம்.. மறைவைத் தாங்க முடியாமல் உருகி உருகி கட்டும் டிஎஸ்பி!

மனைவி மறைந்த பின்னர் அவரது பிரிவைத் தாங்க முடியாமல் மனைவி நினைவாக திருப்பதி டிஎஸ்பி கோயில் கட்டி வருகிறார்.

Story first published: Tuesday, March 14, 2017, 13:04 [IST]

English summary

Tirupathi DSP Muniramaiya builds temple for his lovely wife at Tirupathi.