திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் அலைமோதிய கூட்டம்... ஒரே நாளில் 2 கோடி ரூபாய் காணிக்கை - வீடியோ

திருப்பதி ஏழுமல்யான் கோயிலில் நேற்று விடுமுறை தினம் என்பதால் பக்தர் கூட்டம் அலைமோதியது. மேலும் ஒரே நாளில் 2 கோடி ரூபாய் காணிக்கை வசூலாகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In Tirupathi temple yesterday lot of people came for darshan and above 2 cr. rupees collected as offerings.