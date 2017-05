திருப்பதி தேவஸ்தான அலுவலக கம்ப்யூட்டர்களில் வைரஸ் தாக்குதல் - வீடியோ

திருப்பதி தேவஸ்தான அலுவலகத்தில் உள்ள 30 க்கும் மேற்பட்ட கம்ப்யூட்டர்கள் வைரஸ் தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

Tirupati Devasdanam office computers attacked by virus and it will be recovered said Devasdanam EO Anil kumar Singhal