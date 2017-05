திருப்பதி தேவஸ்தானத்தில் பஞ்சாப் அதிகாரி....கோர்ட்டுக்குப் போகும் அதிரடி ஸ்வாமிகள்!

திருப்பதி தேவஸ்தானம் செயல் அதிகாரியாக பஞ்சாபை சேர்ந்த அனில் குமார் சிங்கால் என்பவரை நியத்துள்ளது ஆந்திர அரசு. அவருடைய நியமனத்தை எதிர்த்து வழக்குத் தொடரப் போவதாக திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலைச் சேர்ந்த

English summary

Andra government appoints Anilkumar sinhal as EO of tirupati devasdhanam board creates issues among other oficials in devasdhanam board.