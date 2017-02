தமிழக சட்டசபை நிகழ்வுகளால் ஜனநாயகத்திற்கே அவமானம்: வெங்கையா நாயுடு

தமிழக சட்டசபையில் நேற்று நடந்த சம்பவம் குறி்த்து தாம் வேதனைப்படுவதாக மத்திய அமைச்சர் வெங்கையா நாயுடு கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil Nadu Assembly was a disgrace to democracy, says union minister Venkaiah Naidu