உச்சநீதிமன்ற கருத்துக்கு எதிரானதாம் தமிழக ஜல்லிக்கட்டு சட்டம்... அபிஷேக் சிங்வி

உச்சநீதிமன்றத்தின் கருத்துகளுக்கும் அரசியல் சாசனத்துக்கும் எதிரானதாக இருக்கிறது தமிழகத்தின் ஜல்லிக்கட்டு சட்டம் என பீட்டா வக்கீல் அபிஷேக் சிங்வி கூறியுள்ளார்.

English summary

Senior Congress leader Abishek Singhvi who will appear for PETA in Jallikattu case said that TamilNadu's Bill for Jallikkattu is unconstitutional.