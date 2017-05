கேரள உபரி நீரை தமிழகத்துக்கு வழங்க வேண்டும் பிரதமரிடம் கோரிக்கை விடுத்த எடப்பாடி!

கேரள மாநிலத்தின் உபரி நீரை தமிழகத்துக்கு வழங்க வேண்டும் என பிரதமர் மோடியிடம் வலியுறுத்தியதாக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Chief Minister Edappadi Palanisamy said that he urged the Prime Minister Modi to supply Kerala's surplus water to Tamil Nadu. He also insisted that the central government should stop Kerala to building dams.