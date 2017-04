மத்திய அரசு உத்தரவுக்கு அவ்வளவு மரியாதை.. தானே காரில் ஏறி சுழல் விளக்கை அகற்றிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி

தனது காரில் ஏறி தானே சிவப்பு விளக்கை அகற்றி, அதை ஊழியரின் கைகளில் கொடுத்தார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

English summary

I have removed the red beacon from my car, as per Centre's guidelines, says TamilNadu CM Edappadi K. Palaniswami. He himself did that.