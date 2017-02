பறக்கும் சாலை திட்டம், கச்சா எண்ணெய் கலப்பு: நிதின் கட்கரியுடன் ஆலோசித்த பழனிச்சாமி

மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரியுடன் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி டெல்லியில் இன்று சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.

Story first published: Tuesday, February 28, 2017, 12:06 [IST]

English summary

Tamil Nadu Chief Minister Edappadi Palanisamy met Central Miniter Nitin Gatkari in Delhi, discuss with Maduravayal fly road and Ennore port issue.