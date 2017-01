மிருகவதை தடுப்புச் சட்டத்தில் மாநில திருத்தத்துக்கான அவசர சட்டம்- ஓபிஎஸ் சொன்னது என்ன?

மத்திய அரசின் மிருகவதை தடுப்புச் சட்டத்தில் மாநில திருத்தத்துக்கான அவசர சட்டம் கொண்டுவரப்படும் என முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, January 20, 2017, 10:14 [IST]

English summary

Tamil Nadu Chief Minister O Panneerselvam said a draft ordinance seeking an amendment to the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 has been sent to the Ministry of Home Affairs.