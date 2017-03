டெல்லி போராட்டத்தில் திடீர் பதற்றம்- தமிழக விவசாயி சாகும் வரை உண்ணாவிரதம்!

கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடத்தப் போவதாக விவசாயி ஒருவர் திடீர் என்று அறிவித்துள்ளார். சாகும் வரை போராட்டம் என்று அறிவித்து வயதான விவசாயி கடும் வெயிலில் போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்.

English summary

One of the protesting farmers in Delhi starts hunger strike today until demands are accepted.