கடனை ரத்து செய்.. விவசாயிகளை கொல்லாதே.. உடலில் கோரிக்கைகளை எழுதி டெல்லியில் விவசாயிகள் போராட்டம்

தமிழக விவசாயிகள் 30வது நாளாக டெல்லியில் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். கோரிக்கைகளை தங்களது உடலில் எழுதி நூதன முறையில் போராடி வருகின்றனர்.

English summary

Tamil Nadu farmers continue their protest for one month at Jantar Mantar in Delhi.