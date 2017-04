எங்க விவசாயிகள் இனி சிறுநீர் குடித்துதான் உயிர் வாழ வேண்டுமா? கொந்தளிக்கும் நெட்டிசன்கள்

டெல்லியில் தமிழக விவசாயிகள் சிறுநீர் குடித்து போராட்டம் நடத்தியது சமூக வலைத்தளங்களில் பெரும் அதிர்வலைகளை உருவாக்கியுள்ளது.

This New India Acche din Jai Kisan Promised by @narendramodi Congratulations !! Shame on BJP govt ! #SaveTNfarmers #farmersprotest pic.twitter.com/egtBNpEr5z

English summary

Tamil Nadu farmers at Jantar Mantar drink their urine on Saturday if the government did not pay heed to their demands.